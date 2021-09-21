【好人好事】22歲獨臂發明家研製LEGO義肢　8歲殘疾童裝上「手臂」展歡顏

▲ 歐洲一名22歲少年設計LEGO義肢。

小朋友愛玩的LEGO，原來可化成義肢。歐洲安道爾一名22歲少年，天生沒有右前臂，在18歲時設計出世界上第一個具功能性的LEGO義肢，並獲健力士世界紀錄認證。近日他為一名8歲殘疾童送上驚喜，設計獨特義肢，令男童展露歡顏。

曾獲健力士世界紀錄認證

少年David Aguilar出生時，右肢發育不健全，沒有右前臂。他一直希望自己能像常人一樣擁有雙手，便從9歲開始設計義肢，將LEGO組件裝嵌在右臂，幻想成「手臂的延伸」。9年後，David在高中修讀科技，成功實現夢想，利用LEGO設計機械式義肢。

義肢有可活動的關節及拾起物品的裝置，獲健力士世界紀錄認證為「世界上第一個具功能性的LEGO義肢」。David指該款義肢需靠肌肉力量控制，長時間使用會感到疼痛，經過多次改良之後，最新的義肢配備控制器，能夠接收及發送指令，以殘臂的細微動作控制5隻手指。

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為有需要人士設計義肢

就讀生物工程系的David，望為有需要人士設計低成本的義肢。法國一對夫妻得知David曾獲健力士世界紀錄認證，透過電郵聯絡他，希望David為8歲兒子Beknur設計義肢。

Beknur出生時沒有雙臂，David為他裝上LEGO義肢後，男童隨即展露歡顏，試用「手臂」拾起物品。David指看到Beknur很快熟習義肢的使用方法，感到無比高興。

他笑得太開心了！希望我可以繼續製作義肢，幫助更多小朋友。

David未來將繼續改良義肢，考慮使用LEGO以外的材料，望令手指活動得更自然。

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責任編輯：王明芳