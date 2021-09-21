【香水經典】法國香水品牌GOUTAL PARIS 40週年　4款熱賣香水以限量版復刻設計全新包裝

▲ (圖片由GOUTAL PARIS提供)

傳奇法國香水品牌GOUTAL PARIS 40週年，香水作品從大自然、文化等體會擷取靈感，故有「調香詩人」的美譽。

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GOUTAL PARIS以最優質的原材料，藉卓越調香技術將情感轉化為香氣，而這一切，源自女性調香師Annick Goutal想像、創意與毅力及對香水的獨特體會。

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踏入40週年，GOUTAL PARIS以4個重要的創作搖籃回顧品牌歷程：快樂(Happiness)、摯愛(Love)、自由(Freedom)及傳承(Complicity)，更特意打造限量版40週年紀念復刻香水瓶，配上2款最暢銷及2款經典香氣。

快樂(Happiness)

EAU D‘HADRIEN EAU DE PERFUM HK$1,620/100ml

第一款面世之作Eau d'Hadrien以西西里檸檬、香櫞、西柚、綠橘等柑橘類水果作為主調，清新宜人，充滿活力。

摯愛(Love)

PETITE CHÉRIE EAU DE PERFUM HK$1,620/100ml

最熱賣暢銷的香水，香水的英文詮釋為”Little Sweet Heart”，滿載著母愛的柔情蜜意。充滿甜美感的花果香水，加上蜜桃的甜美，及野玫瑰芬芳，融合香草及麝香。

自由(Freedom)

EAU DU CIEL EAU DE TOILETTE HK$1,550/100ml

以金色蜂蠟、紫羅蘭和鳶尾花研製Eau Du Ciel (天堂之水)，清新香氣象徵著大自然的田園夢。這支Eau Du Ciel將於40週年首次到港，讓品牌摯友感受GOUTAL PARIS這份精神。

傳承(Complicity)

MON PARFUM CHÉRI EAU DE PARFUM HK$1,800/100ml

用5年調製出Mon Parfum Cheri (釋義: 我最愛的香)，氣味芳香濃郁，以印尼廣藿香的香氣，配以甜美的李子，加上鳶尾花精油，營造出成熟女性優雅高貴的氣質。

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為慶祝GOUTAL PARIS 40週年，這4款別具意義的香氣，注入限量設計的復刻香水瓶，繫上Annick鍾情的絲絨蝴蝶結，仿如法國女性的優雅美態，彰顯滿滿的時尚感。

法式香水美酒配對體驗

亞洲旗艦店GOUTAL Sensory Lounge，設開放式U型雲石吧台。1小時的體驗活動，將香水與美酒和諧配搭，讓客人深入探知香水背後蘊藏的動人故事。

現以兌換價港幣$498*參與獨一無二的香水美酒配對體驗，活動結束後，全額兌換GOUTAL PARIS正價產品。

*體驗只適用於指定日子，預約視乎名額與檔期而定。

於La Maison GOUTAL旗艦店或K11 MUSEA香氛專櫃購物滿$5,000，即可獲贈古雅蝴蝶香水瓶(Boule Papillon)。數量有限，送完即止。

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地址:

La Maison GOUTAL: 銅鑼灣百德新街217-47號FASHION WALK地下20舖

K11 MUSEA香氛專櫃: 尖沙咀K11 MUSEA, 1/F, LA104

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責任編緝：張懿慧