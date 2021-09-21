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【左麟右李】李克勤為一個原因北上發展　不想做譚詠麟接班人：一直想擺脫

娛樂 12:32 2021/09/21

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李克勤早前中途辭去《聲夢傳奇》主理人身份，而北上為音樂選秀節目《中國好聲音》任導師，積極開拓內地市場的克勤，近日接受內地傳媒訪問，便談及自己北上發展原因。

李克勤受訪時，坦言北上發展最大原因，是希望可以放下名曲《紅日》的標籤，日後可以唱到另一首有代表性的國語歌。

近年積極北上發展。

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擺脫《紅日》包袱

克勤90年代以一曲《紅日》唱至深入民心，至今在內地此曲仍大受歡迎，但克勤曾指有段時間對此曲感到煩厭，因為每逢商演都是指定唱歌，令他覺成為包袱。

但經過時間洗禮，克勤現已有不一樣想法，他指唱了多年仍然可以有不同感覺，如場地、編曲、觀眾反應也不同，在不同階段唱也可以有新感覺，現在要再唱從前的歌是沒所謂。

同場加映：麥美恩訪問

克勤有段時間被外界形容為「譚詠麟接班人」，自小視對方為偶像的他，最初感到高興，但漸漸成為發展的障礙：」因為老是被人家說你唱得很像誰的話，肯定不是一件好的事情。長遠來說，真的花了很多時間去擺脫『很像譚詠麟』這個東西。幸好我的福氣是跟他是在同一間公司，他在這方面給我很多的意見。」

克勤慶幸自己沒有成為「四大天王」，否則日後不能跟譚詠麟合作「左麟右李」，並指讀書時怎會想到可跟偶像合作。

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他又坦承唱了多年，現在已是「老人家」，每次出歌，都會思量是要咗迎合新的聽眾口味，還是只做以前大家喜歡的，但克勤認為自己沒有甚麼輸不起，所以只要覺得適合就會去唱。

撰文 : TOPick柴犬出動

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