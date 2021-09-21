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【關注乳癌】10月粉跑呼籲大眾關注乳癌　成功挑戰5公里以上可獲逾千元禮品【內附連結】

休閒消費 12:30 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

由香港遺傳性乳癌家族資料庫（下稱「資料庫」）主辦的年度盛事粉跑 PINK RUN.HK 2021，希望喚起大眾對乳癌的認識和關注。（官方圖片）

在每年10月「粉紅月」，各界都舉辦以粉紅色為主題的活動去喚起大眾對乳癌的認識和關注，由香港遺傳性乳癌家族資料庫（下稱「資料庫」）主辦的年度盛事粉跑 PINK RUN.HK 2021，將結合線上線下舉行，參加者更可獲Levi's限量版Tote Bag、Levi's購物禮券、ANESSA極防水美肌UV噴霧等禮品，總值超過$1,000。

全球跑手均可不受時間地域限制、免費下載「Pink Run」手機應用程式，隨時隨地參與「粉跑」4個項目：粉紅 50 公里挑戰組、粉紅 5 公里體驗組、粉紅 100 米開心組，以及今年新增的粉紅 100 公里團隊跑，更可與朋友分享「粉跑」成績、路線及專屬相框照片。

    點擊圖片放大
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至於「粉紅 100 公里團隊跑」、「粉紅 50 公里挑戰組」及「粉紅 5 公里體驗組」，參賽者必須於今年10月29日或之前報名，並於指定期2021年11月15日至12月6日內，以「Pink Run」手機應用程式參賽、記錄及上傳成績，以換取總值超過$1,000之限量「粉跑」完賽禮物包。

禮品包括「粉跑」擴香石完賽獎牌香精套裝、ANESSA極防水美肌 UV 噴霧 SPF50+ PA++++ 60g、Levi's 限量版Tote Bag及$200禮券、Barebells高蛋白棒、CheckCheckCin朝夕即沖米水粉及優惠券、Chicco洗髮沐浴露 50ml 及港幣$100禮券及 Archon 輕巧練習帶等。

PINK RUN.HK 2021 線上粉跑

活動日期：11月15日-12月6日

報名日期：即日至10月29日

時間：不限，但須於活動日期內完成

地點：不限（歡迎世界各地跑手參加）

報名費用：粉紅 100 公里團隊跑（5 人一組）︰每人$100

粉紅 50 公里挑戰組︰$100

粉紅 5 公里體驗組：$100

粉紅 100 米開心組：免費

查詢電話：3611 0326

報名網站：https://www.pinkrun.hk/

記者︰梁靜詩

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