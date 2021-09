【尚氣與十環幫傳奇】上映三周累積票衝破4960萬元　暫成香港今年票房冠軍

▲ 《尚氣與十環幫傳奇》

影帝梁朝偉參演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)全球票房理想,該片在香港上映到第三周票房,截至今日(9月21日,早上10時正) 累積票房高達49,674,733元,成為香港今年票房冠軍。

而且《尚氣與十環幫傳奇》也成為梁朝偉有份參演9月份最高票房電影。

