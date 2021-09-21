【尚氣與十環幫傳奇】上映三周累積票衝破4960萬元 暫成香港今年票房冠軍 娛樂 12:25 2021/09/21 分享： 熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《尚氣與十環幫傳奇》 影帝梁朝偉參演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）全球票房理想，該片在香港上映到第三周票房，截至今日（9月21日，早上10時正） 累積票房高達49,674,733元，成為香港今年票房冠軍。 而且《尚氣與十環幫傳奇》也成為梁朝偉有份參演9月份最高票房電影。 最新影片推介：麥美恩專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 10:29 2021/09/07 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala 戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位 12:05 2021/09/16 【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala 戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 10:29 2021/09/07 【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休 梁朝偉透露將再拍電視劇 【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala 戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位 12:05 2021/09/16 【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala 戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位 梁朝偉 陳法拉 楊紫瓊 元華 超級英雄片 荷里活 電影 Marvel