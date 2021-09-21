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【尚氣與十環幫傳奇】上映三周累積票衝破4960萬元　暫成香港今年票房冠軍

娛樂 12:25 2021/09/21

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《尚氣與十環幫傳奇》

影帝梁朝偉參演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）全球票房理想，該片在香港上映到第三周票房，截至今日（9月21日，早上10時正） 累積票房高達49,674,733元，成為香港今年票房冠軍。

而且《尚氣與十環幫傳奇》也成為梁朝偉有份參演9月份最高票房電影。

最新影片推介：麥美恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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