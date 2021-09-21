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【三姑六婆】親戚中秋飯聚問長問短　港女憂比較︰情願OT都想逃避餐飯

親子 13:11 2021/09/21

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港女擔心親戚在中秋飯聚問長問短，情願OT都想逃避餐飯。

今日是中秋節，家人親友都會趁機相聚，當很多打工仔提早收工趕回家過節時，有名港女卻寧願OT也不想出席中秋飯局。她的原因是怕三姑六婆親戚問長問短，很怕被迫與嫁予醫生的表姐比較，直言「諗起都覺得煩，情願留在公司OT」。

該名港女在16日（上星期四）在「香港討論區」發帖，標題為「情願OT都想逃避餐中秋節飯」，她分享自己一年2次大時大節要跟親戚食飯，包括新年和中秋，一直都相安無事，沒有不快的經歷，可是去年開始她出席飯聚感到很煩厭。

自從舊年表姐結咗婚之後，就燒埋去我度，今年新年已經問我有冇拍拖、幾時結（婚）呀，我真心覺得煩！

最新影片︰江旻憓師弟培育劍擊新一代　5歲小花劍手目標未來奧運金牌

怕與嫁得好的表姐比較

其實樓主現時有拍拖，可是她擔心親戚們會八卦地追問男友的資料，甚至擔心跟表姐比較，出現「人比人，比死人」的局面，預想到在飯局中又不能離席，只能坐著回應他們，令她感到很煩惱，「諗起都覺得煩」

如果佢哋知我依家有拖拍，實會瘋狂問我條仔咩背景，然後拎嚟同表姐比較，因為表姐嫁咗俾個醫生，結咗婚之後唔使做可以享福……

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情願OT逃避中秋飯聚

港女想出一招「妙計」，不如當天以工作為由，表示要留公司工作加班，藉詞不出席飯聚就可以完全杜絕過分關心她的親戚，「情願嗰日留喺公司OT都唔想去食飯呀」！

不少網民明白樓主的狀況，有的表示自己也面對這樣的問題，「我依家也喺經歷，被家人逼問，真嘅好崩潰」和「感同身受，我也遇到了，都唔敢回家」。有網民支持樓主不去食親戚飯，但覺得要在公司加班實在太可憐，建議約朋友出街好過OT。更多網民留言︰

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輕鬆回應親戚問題

跟一年只往一、兩次的親戚飯聚，他們總會閒話家常，關心對方，尤其後輩通常被問及感情、工作狀況等。當中總有親戚喜歡與堂/表兄弟姊妹比較，令人感尷尬。LinkedIn曾發表調查，並提供一些貼士，讓大家輕鬆回應親戚的問題，建議大家毋須羨慕嫉妒，人各有志，嘗試多分享一下自己的想法，讓親人知道你有為自己計劃和打算就可。大部分親友的發問都是出於關心，大家抱著輕鬆的心情面對便可。

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責任編輯：王明芳

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