【嬰兒車代步】不滿幼稚園生坐BB車返學　港媽斥家長縱容︰行兩步就叫攰

▲ 有港媽不滿幼稚園生坐BB車返學，批評家長縱容孩子。

不少家長帶嬰幼兒外出都會選擇用BB車，但BB車應該坐到幾時？日前有港媽在網上討論區指出，對幼稚園生坐BB車返學感到反感，批評家長縱容孩子，認為小朋友返學就是要學習自理，理應自己孭書包、自己行，引起網民熱議。

該名港媽日前在網上討論區「親子王國」，以「我真係對啲坐bb車返幼稚園小朋友好反感」為題發文，表示如家長一對一照顧小朋友，加上小朋友返學應學習獨立自理，不解何以要用BB車。她分享以前子女幼稚園的校長曾說，「要自己孭書包自己行」， 在香港就算要行，路程也不會太長。她寫道︰

小朋友已經嚴重缺乏運動，好多都行兩步就叫攰，係邊個造成？影響心肺、氣管功能。

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家長縱容子女坐BB車

港媽稱幼稚園生坐BB車有兩個原因，一是家長縱容子女， 二是「呃鐵路車錢，坐BB車以為你細就過到關」，她見過有目測4、5歲的小朋友如此。同時，她指其子女自己書包自己孭，如放學書包太重，才幫他們孭一陣，有感︰

條路咁長真係唔知幫得幾多，呢度啲人一定話可能個小朋友有問題呢， 讀正常幼稚園都有問題？

她認為帶小朋友去遊玩用BB車可以理解，可能排隊等玩會累，但返學就要學習獨立自理，而且小朋友稍大，坐BB車對腰骨不好。

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網民︰各有各難處

帖文引起家長討論，有網民認同樓主的看法，覺得香港小朋友太驕生慣養，而且家長也有責任。有網民留言，「香港係多怪獸父母」、「玻璃心就係咁培養出嚟，少少苦都唔捱吓」、「害咗個小朋友不能自理。」另一方面，也有網民指出「盡量包容，各有各難處」、「好難知佢有冇特殊需要，呢啲嘢外表判斷唔到」、「視乎小朋友幾大及當時交通情況」。

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責任編輯：王明芳