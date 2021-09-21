【中秋月餅】各款中秋月餅卡路里大比拼　營養師教3大貼士避致肥陷阱

▲ 營養師比拼各款中秋月餅卡路里。

又到中秋，一家大細相聚最愛嘆月餅，但小小一件月餅的卡路里及糖分，其實高得驚人。「營養生」（Negimen）營養師Queenie就比拼了各式中秋應節月餅的營養含量，其中又以迷你奶黃月餅最邪惡，每100克食物含436 kcal，流心餡的油份和反式脂肪會更高，最好都是少食多滋味！

在眾多款熱門月餅中，以冰皮月餅及雪糕月餅份量最細，而且糖份較低。點擊睇各款熱門月餅營養含量比拼：

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一般人可能以為傳統月餅營養含量都是差不多，但其實當中也有些微差異，在「營養生」比對的4款傳統月餅中，又以雙黃蓮蓉月餅最高卡，每件185克計含800 kcal；而不含蛋黃的純正蓮蓉月餅糖分最高，每件185克計共含80克糖。

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「營養生」指出，傳統月餅的主要成份包括蓮蓉及蛋黃，而製作蓮蓉餡料的傳統做法，是會先把蓮子浸透加水煮熟，經過隔水和擣碎，再加入砂糖和用油炒香，最後加入麥芽糖拌勻，亦成為主要糖份來源。此外，月餅一般使用鹹鴨蛋，其蛋黃經過醃製而成，屬加工食品並含高鈉質。

除了傳統月餅外，流心月餅也深受不少人喜愛，惟卻隱含高糖危機。根據食物安全中心標準，每100克的固體食物含多於15克糖分，即屬高糖；然而每件45克的迷你流心月餅，已含9至12克糖份。

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「營養生」補充，在製作流心餡過程中，需使用更多人造牛油、忌廉和椰漿等，令其飽和脂肪含量和卡路里亦會比普通奶黃月餅更高。以下是各款月餅的進食建議：

傳統雙黃白蓮蓉月餅及五仁月餅等份量較大，糖份及油份亦偏高，因此建議每日食不超過八分一大小。

每天建議最多只進食四分之一的傳統月餅（如純正蓮蓉月餅、白蓮蓉月餅）。

迷你月餅的建議食用份量為每天最多半個（約22.5g）。

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責任編輯：陳昊淋