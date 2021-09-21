【本地遊】達人帶團單車打卡遊　直踩上水大水管及港版輕井澤湖畔Cafe  

▲ 單車達人帶團單車遊上水，途中有不少打卡位。

雖然天氣仍然熱到焫着，但中秋快到，開始步入秋涼郊遊的季節。踩單車除了去沙田大圍、大美督或將軍澳之外，上水也有一段單車徑，不需挑戰直入元朗，在河上鄉及粉嶺一帶踩車，已很足夠初學者玩。今次由單車達人Louis帶路，遊覽多個打卡勝地。

這個一日單車團由康泰旅行社主辦，領隊Louis是單車旅遊達人，曾撰寫《行山玩水轆台灣》一書，騎單車的經驗豐富。由上水出發，前往多個特色單車打卡位，已包租單車費用、午餐及保險，不用自己尋找路綫。難度不算高，路程只有約8公里，暫時只限16歲以上、有單車經驗的人士參與。

去年開幕的超級單車徑，評價好壞參半，連接了上水至元朗一段，全長約18公里，路段斷開，對於平時很少踩單車的人來說，也有一定難度。今次單車團的路綫，偏向挑選單車徑及平路為主，大部分路段寬敞無車，兼去到不少打卡靚位，適合周末輕鬆踩。

▲ 上水大水管是打卡勝地，單車遊可以輕鬆到達。（張頌婷攝）

必到巨型大水管

首先在新運路的上水單車特賣場租單車，這店的單車質素好，不會殘殘舊舊，而且大部分車也設有前後波段可選，上斜時可用低波，就較容易應付，相反平路或落斜可用高波，踏一下已經推得很遠。單車舖亦有頭盔可以租用，確保安全。店舖位於單車徑及雙魚河附近，相當方便。

一路沿着雙魚河畔踩單車，為一條單綫雙程馬路，不過只有極少數車輛駛過，因此相當舒服。很快就到達第一個景點大水管，這個打卡勝地雖然不再是秘密，不過平日來到的人流不多，可以盡情打卡，更不時有火車駛過，不似身在香港。旁邊水務處豎立了閘口，寫明不准內進，影相時記得遵守規則。

▲ 香港僅有的大水管景觀，是單車團行程亮點之一。（張頌婷攝）

禁區邊境一遊

繼續向前踩，就會來到梧桐河，途經一片青綠大草地，風景清幽怡人。在河的對岸，更可看到羅湖機車行車室，原來是九鐵維修柴油機車的地方，停泊着一卡鮮艷的橙色列車。很快就來到羅湖得月樓警崗，因為得月樓村而命名。天橋對岸就是羅湖口岸，除了港鐵站，亦能看到羅湖商業城及高樓大廈，不過屬於禁區，只能在橋後遙遙相望。

之後一段就是較高難度的村路，車路較窄，而且有工程進行中，交通亦較繁忙，要小心前進。大約15至20分鐘路程，即可到達河上鄉。河上鄉因位處在雙魚河上而得名，古稱河尚鄉，為新界五大氏族侯氏的聚居村落，歷史悠久，因此有多座珍貴文物建築。

侯氏古迹巡禮

當地地標有法定古迹——居石侯公祠，相傳建於明朝末年，為紀念17世祖侯居石而建造，於清朝時曾進行修繕。這個侯氏族人的家祠，供奉了歷代祖先，是村民祭祖及進行傳統儀式的場所。三進兩院的設計，以青磚及紅砂岩建成，規模之大、珍貴的建築物料及精緻的雕刻裝飾，可見侯氏的財力地位。

不用兩三分鐘路程，即有另一座洪聖古廟及排峰古廟，同為三級歷史建築物。這座廟宇外表更加古色古香，難以考究其建造年份，但估計建於清朝乾隆期間，有逾百年歷史。廟內也經過復修，但仍保留了古時的牌匾、皮製鼓、銅鐘等文物。兩廟之間更有多幅壁畫，包括九龍圖及牆頂的陶瓷像，極為細緻。

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湖畔文青風Cafe

踩了一圈，是時候醫醫肚。來到位於金鼎湖畔的「何時河地」，開業數月已累積不少人氣，全因為Cafe座位圍繞湖畔景致，很有外地的田園氣息。老闆王先生稱，原來這兒曾是一個養鴨場，因為見到地方極美，本來租來打算自己住，後來覺得不要浪費美景，就拓展成一間Cafe，讓人可以在此休憩歇腳。除了有打卡一流的戶外位，亦有冷氣強勁的獨立室。

單車團已包簡單午餐，可從5款挑選其中一款連飲品，踩單車後體力盡耗，還是意粉最是飽肚。王先生對吃很有要求，食品也用足心機炮製，紅豆冰用靚椰汁，配上粒粒軟糯紅豆，消暑解渴；咖喱魚蛋及魷魚，請教以前推車小販的製法，希望能將兒時味道帶到店中。

▲ 何時河地有「港版輕井澤」之稱，環境清幽。（張頌婷攝）

▲ 食物實而不華，加上有自然美景，是踩單車的最佳中途站。（張頌婷攝）

最後的濕地美景

Cafe旁邊就是單車徑，亦有公廁可以使用。吃過飯補充體力，就可以繼續行程，先到豆美味豆花團自費享用豆腐花，再經雙魚河畔折返上水。單車徑闊落好踩，路經塱原濕地，這塊香港現時最大的連片淡水濕地，具有極高生態價值，不時可見到白鷺及各種雀鳥，更是欣賞日落的好地方。眼見大型工程進行，聲稱建造塱原自然生態公園，其實保留最天然一面不就最好嗎？

▲ 濕地上有農地，更有不少雀鳥棲息，寧靜舒服。（張頌婷攝）

康泰旅行社香港旅騎體驗一天遊

首團日期：10月17日

團費：每位$319，2人或以上同行每位$299

記者：張頌婷