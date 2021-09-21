【打擊冒牌】​會展珠寶首飾展覽疑售冒牌頸鏈　海關拘捕25歲售貨員

▲ 海關昨日打擊在展覽會售賣冒牌物品活動，檢獲懷疑冒牌首飾。（新聞處提供）

​海關昨日（20日）在會展展覽會打擊售賣冒牌物品活動，拘捕一名25歲女售貨員，檢獲2條懷疑冒牌頸鏈，市值共約3萬元。

海關指早前接獲舉報，過去四天於會展舉行的九月香港珠寶首飾展覽會，有展銷攤位涉嫌售賣冒牌首飾。經調查後，海關昨日進行試購行動，在一個展銷攤位成功購買一條懷疑冒牌頸鏈，其後在攤位內再檢獲兩條懷疑冒牌頸鏈，市值共約3萬元，案件仍在調查中。

海關指，一向十分重視打擊展覽會侵權活動，並會不時派員到不同展覽會巡查，如發現懷疑侵權展品，會即時聯絡相關商標或版權持有人以確認物品真偽。經調查後及在商標或版權持有人的協助下，海關會採取執法行動。



根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：余思嵐