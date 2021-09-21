【海洋公園】水上樂園今日正式開放　有市民認為門票價格昂貴倡降價最少一成

▲ 有小朋友於八彩天梯滑下。（馮漢柱攝）

海洋公園水上樂園今日正式開放，第一批入園人士上午9時30分乘穿梭巴士抵達水上樂園，有市民指門票收費合理，與海外同類型樂園收費無疑，亦有人認為門票、儲物櫃租用及場內消費價格太貴，建議各項收費減少一至兩成。

第一批入園人士上午9時30分乘穿梭巴士抵達水上樂園，現場約一百人輪候樂園早上10時正開放，入園人士為配合防疫措施，須登記資料或使用安心出行，記者親身乘坐接駁巴士由海洋公園正門到達水上樂園入口車程約15分鐘。

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鄭先生特意請假與家人前往水上樂園玩樂，他以400元購入門票，認為價格合理，也不認為儲物櫃收費高，指與日本、韓國的水上樂園收費無疑。

葉太太表示，早前曾於水上樂園任職建築工人，對樂園落成倍感親切和興奮，今日適逢兒子10歲生日特意請假入園遊玩，成人及兒童門票分別以400及280元購入。其丈夫則認為儲物櫃價格昂貴，認為收費維持在80至100元較合理。

與丈夫同行的吳女士認為，場內衞生較內地水上樂園佳，指為配合防疫措施要求，特意攜帶多6個口罩以作替換，預計場內消費500至600元，認為門票、儲物櫃租用及場內消費價格太貴，經濟能力較低的人士難以負擔，建議各項收費減少一至兩成。

主席劉鳴煒表示，入場人士享用遊樂設施時不需佩戴口罩，但入園人士在景點與景點之間行走須佩戴口罩，強調公園會做好防疫工作，職員會提醒入園人士嚴格遵守規則，場內亦貼上提醒佩戴口罩的標語和告示，確保防疫措施做足一百分。

對於園方會否就水上樂園門票按浮動價格收費設上限，劉鳴煒指，收費會按需求多寡而調整，故公眾假期和周末價格較平日貴，但不相信門票的升幅會加至數千元，呼籲市民可在網站上參考未來兩個月的門票價格，方便規劃行程。他補充，浮動價格收費模式不會應用都海洋公園中，因「重生方案」下公園已有合適且既定的收費制度，即山上園區遊樂設施逐一收費，山下園區免費入場。

他認為，水上樂園開幕是本港重要的里程碑，為港人提供多一項消閒娛樂的新景點，形容首日開放售票情況理想，開幕後的數個公眾假期及周末門票已近乎售罄，是一個好的開始。

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記者：陳麗娜