【齊心抗疫兼贏巨獎】千萬單位抽獎機會再臨　信和凱滙次輪疫苗抽獎登記延至11月30日    

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業早前進行第一輪疫苗抽獎，35歲李先生成為終極大獎凱滙千萬單位幸運兒，成為全城焦點。未能成為終極大獎得主的也毋須失望，為鼓勵更多香港市民接種疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業較早前宣布，將延後抽獎活動終極大獎的截止登記日期至2021年11月30日。若於截止登記日期或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民均再有機會贏得位於香港的凱滙一房住宅單位，該單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元。未接種疫苗或者未登記的市民，記得把握機會，因為下一個千萬單位得主可能就是你!

額外 200份獎品送予 70 歲及以上已接種疫苗的香港居民

除了千萬單位外，黃廷方慈善基金加碼額外捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，以抽獎方式送予70歲及以上已接種疫苗，並於2021年11月30日前期間登記的香港居民，而有關抽獎與香港疫苗接種率沒有關聯。於2021年11月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗而年滿70歲的人士，並持有有效香港身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），均符合資格參加是次抽獎，於此抽獎活動公布前已接種一劑或兩劑疫苗的人士亦包括在內。合資格人士可於2021年10月8 日上午9時正至2021年11月30日下午5時30分期間登記抽獎，詳情稍後將於活動網站（www.vaccinationluckydraw.hk）公布。

第一輪抽獎得獎者鼓勵社會大眾接種疫苗

第一輪抽獎終極大獎得主李先生早前受訪時表示，深信接種疫苗是保護自己及家人的最好方法，會繼續鼓勵親友考慮接種疫苗，為將來生活回復常態、再次出國旅行作好準備。而其中一位二獎得主 61歲退休人士陳先生亦指，當初決定接種疫苗，是為了保護家人，包括孫兒。希望大多數香港人都能接種疫苗，攜手助社會回復常態。



50歲司機李先生同樣成功獲得二獎，他表示自己是第一批接種疫苗的人，亦一直鼓勵身邊的朋友響應疫苗接種計劃，以獲得保護。希望鼓勵社區上每位成員，包括年輕一代，盡早接種疫苗，保護家人和朋友。

第二輪大抽獎登記詳情:

抽獎網站: www.vaccinationluckydraw.hk

登記日期：2021年9月2日上午9時正至2021年11月30日下午5時30分

查詢:

專屬抽獎熱線: 3697 9357（服務時間為周一至周日上午9時正至下午6時正）

查詢電郵: enquiry@vaccinationluckydraw.hk

(資料由客戶提供)

