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【煽惑傷人】涉鼓吹他人自殺及殺官「攬住一齊死」　64歲男網民涉煽惑傷人被捕

社會 12:52 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察鄭澤仁(左)交代案情。(警方 fb)

警方昨日(20日)拘捕一名64歲男子，涉嫌「煽惑他人有意圖而傷人」。早前有人在社交媒體聲稱有自殺念頭，有網民在相關帖文留言「支持」，同時鼓吹對方一同殺死政府官員和司法人員，警方調查後拘捕留言網民，而企圖自殺人士安全無礙，交由由社會福利署跟進。

網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察鄭澤仁表示，警方日前發現有人在一個網上發布帖文透露有自殺念頭，隨即展開拯救行動，成功尋回有關人士，同時警方發現有網民在相關帖文上留言，公開支持事主自殺，並且提及與政府官員、司法人員「攬住一齊死」等字眼。

網罪科調查後，昨早在粉嶺拘捕一名64歲、報稱小販的男子，涉嫌「煽惑他人有意圖而傷人」，並檢獲2部手提電話。被捕人士並無前科，現正被拘留。鄭澤仁重申，警方會密切留意網上活動，如有任何違法行為，會主動介入，果斷執法。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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