【兒童護耳】孩子答非所問上課不集中　宜及早聽力評估助了解聽覺有否異常

▲ 父母如發現子女某些情況，如上課不專心、答非所問等，應盡早安排聽力檢查。

現時本港出生的嬰兒，出生後三日內會接受初生嬰兒聽覺篩查，以達到盡早發現、盡早訓練及治療。

不同聽力測試

初生嬰兒聽覺篩查，多數採用耳聲發射（Otoacoustic Emissions， 簡稱OAE）或自動聽覺腦幹誘發電位測試（Automatic Auditory Brainstem Response ， 簡稱AABR），如不合格就要作進一步檢查，包括判斷性聽覺腦幹誘發電位測試（Auditory Brainstem Response，簡稱ABR）或聽覺穩態誘發反應測試（Auditory Steady-State Response，簡稱ASSR），觀察聽覺電波得知嬰幼兒對不同聲音頻率的失聽程度，並了解中耳或內耳是否出現問題。由於ABR及ASSR可以在嬰幼兒睡眠或安靜下進行，不需要任何主觀回應，特別適合評估嬰幼兒的聽覺狀況。醫生或聽力學家會按兒童年齡採用合適的測聽方法：

年齡 測聽方法 約三個月至歲半 分散注意力測聽（Distraction Test） 歲半至兩歲半 視覺強化聽力測試（Visual Reinforcement Audiometry） 兩歲半或以上 兒童遊戲測聽（ Play Audiometry）

若利用行為聽覺測聽，需要嬰幼兒及兒童合作，對聲音作出適當行為反應。

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留意子女聽力或語言有否異常

及早發現聽力問題，對治療及康復十分重要。父母如發現子女有以下情況，應盡早安排聽力檢查：

聽力方面：

要望着說話者的口形，方知說話內容

看電視距離很近，需要開大聲浪

對說話者不理睬

答非所問及不明白問題

上課精神不集中

經常問對方說甚麼或要求再說一遍

語言方面：

不說話

發音不清楚

一歲半仍不能明白簡單指令

兩歲仍只能說單字句子，或只有十個以下詞彙

五歲時只能說三、四個字組成的簡單句子

保護兒童聽力小貼士

慎選玩具，不要選擇會發出巨大聲浪的玩具，以免聽力受損

不要拍打小孩的臉或頭部

多做運動，保持身體健康，增強抵抗力

耳垢一般會自然排出，毋須刻意採耳，以防耳膜受損

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撰文：養和醫院聽力學家區建國博士