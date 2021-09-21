【秋天湯水】預防乾燥潤肺養顏　中醫推介秋天必備護膚湯水【附做法】

▲ 中醫推介秋天必備潤肺養顏湯水

秋天天氣乾燥，要好好護膚。註冊中醫師梁尹倩在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款秋天必備的湯水，有助潤肺養顏，預防秋燥來來襲。

梁醫師表示，中醫有肺主皮毛的說法，肺部健康會影響皮膚質素，踏入秋季，特別要注意皮膚的保養。她表示，以下介紹的這款湯水有助保持皮膚細嫩、生津潤燥、滋陰潤肺，特別適合秋天飲用。

紅蘿蔔粟米雪耳蓮子百合湯

功效：潤肺養顏、改善皮膚質素、保持皮膚細嫩有光澤

材料：紅蘿蔔 2根、粟米 2根、雪梨 2個、雪耳 1塊、蓮子 20克、百合 20克、蜜棗 3枚

食材功效：

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做法：

洗淨所有材料

雪耳浸至軟身；紅蘿蔔去皮、切大塊；雪梨去芯、切塊；粟米切段備用。

在煲內加入2500毫升水，用武火煮滾後，改用文火煮約1.5小時，加鹽調味即成。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣