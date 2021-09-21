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【開心速遞】葉蒨文泳裝騷身段派福利　《愛回家》「島大女神」公開護腿貼士【多圖】

娛樂 17:01 2021/09/21

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熱門 聲夢傳奇 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

參選2016年香港小姐而入行的葉蒨文（Shopie），憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「島大女神」Candy而為人熟悉。平日在劇中不時有騷出長腿、身穿貼身裝的她，趁中秋佳節向粉絲大派福利，少有地上載自己的泳衣照。

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「一件頭」泳裝相

昨日（9月20日），Sophie在Instagram分享自己的泳裝相，展現勻稱身段與煞食長腿，看得一眾粉絲口水長流。由於Sophie穿上「一件頭」泳衣後露出纖腰，泳衣的設計引來網民好奇問「咁都係one pieces ?」Sophie回應話「又未算係 一半一半啦」。

Sophie對上一次是在7月分享自己在TVB《明星運動會》的泳裝相，落場游蛙泳的她「封胸」，比較密實。

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分享護腿心得

Sophie的一雙白滑長腿令人羨慕不已，相信背後都下了不少苦功保養，少不了要勤用防曬產品吧？

Sophie曾接受TOPick訪問公開護腿心得，指入行後才開始注意護腿：「現在會多搽Cream，一、兩星期沖涼期間會磨一次砂，盡量別弄傷腳。」Sophie又指自己身上的疤痕需要好久才褪色，皮膚又比較敏感，如果被蚊咬需要很久才復原，所以她會多做一些預防措施，例如：在有蚊的地方會穿著長褲，瘋狂噴蚊怕水。

Sophie也送上護膚方法：「搽防曬、喝多點水補充水份，不要暴曬！但在適當曬太陽能吸收維他命D，也是健康的。」

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另外，大多數女士都喜歡吃甜品，Shopie卻偏偏不好甜品，甚至表示吃任何甜食後都會感到不太舒服，所以一向不吃甜品，所以這也可能是她保持美女身段的原因之一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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