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【世界養生組織】陳自瑤學瑜伽減壓　黃翠如學習跟問題共處

娛樂 13:40 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

位主持跟資深瑜伽及正念導師Janet Lau初嘗正念瑜伽。

黃翠如及陳自瑤首次拍檔主持的myTV SUPER原創節目《世界養生組織》，二人將會拜訪世界各地的養生達人或治療師，探討及實踐它們的古法及現代的養生秘密。

第二、三集翠如及Yoyo將會拜訪正念瑜伽及音樂治療導師，希望透過有效的療法，恢復身心靈健康。

瑜伽源於古印度文化，係古印度梵語，是連結同聯繫身心靈以達致天人合一的感覺，而正念有助我們包容生命一切，放下執著。

節目中講解影響身心靈健康的四大元素。

第二集的《世界養生組織》，兩位主持跟資深瑜伽及正念導師Janet Lau初嘗正念瑜伽。導師Janet於節目中講解影響身心靈健康的四大元素，以及示範舒緩壓力、釋放情緒的瑜伽式子，當中更解釋︰「正念就是有意識地覺察，專注自己身心內外當下這一刻，而不附加任何主觀的批判。」

翠如在練習瑜伽式子時，了解到自己身心靈感受並說到：「感覺好迫！我是行不下去！」翠如在導師指導下，好好學習與問題共處，並利用正念瑜伽動作幫助身心平衡。

黃翠如跟黃翠如一同學瑜伽。

下周二的第三集《世界養生組織》主持二人將會拜訪聲療正念導師Malbert Lee，原來導師之前是一位空少經常被時差困擾，期間不斷尋找治療失眠的方法，最終踏上聲音療癒之路。

今集導師Malbert會分享他以聲波舒壓助眠的故事，並示範多種聲療樂器如頌缽、水晶缽、音叉、雨聲棒及海浪鼓等。Yoyo在感受導師音樂治療後，更坦言：「自己與音樂治療的樂器好有連繫，我覺得十分舒服，過程當中有導師聲音導航，加上頌鉢等聲音，能夠將自己最近困擾完全拋諸腦後，達致身心放鬆。」Yoyo之前更在節目記招訪問中透露，因為這次音樂治療後，更特意搜攞頌缽，用於每晚睡前放鬆心情，提升睡眠質素。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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