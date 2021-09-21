【中秋節】業界指中秋節餐廳訂座率爆滿　料生意額達3.6億元

▲ 黃家和指中秋節餐廳訂座率爆滿，料生意額達3億6千萬元。（資料圖片）

今日是中秋節，不少人或會選擇與親友外出聚餐。香港餐務管理協會主席梁振華表示，大部份食肆已預訂滿座，部分酒樓更可能做兩輪生意，另中式酒樓今年的月餅銷情理想，較去年增長約3成； 香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，消費券推出帶動消費氣氛，相信整體生意較去年增長25%，生意額達3億6千萬元。

梁振華於電台節目中指出，本港新冠疫情穩定，已有長時間「清零」，加上政府推出電子消費券，整體生意較去年多5成。他又說，大部份食肆已預訂滿座，部分酒樓更可能做兩輪生意，另中式酒樓今年的月餅銷情理想，較去年增長約3成。

梁振華指，近日有很多大型中式食肆已轉為D類餐飲處所，每桌可坐12人，與最多6人一檯的C類食肆比較，生意額或相差一倍以上。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，新冠疫情穩定，加上消費券推出帶動氣氛，今晚能預訂的食肆已經滿座，相信整體生意較去年增長25%，生意額達3億6千萬元，相當於回復至2018年4億生意額的9成水平，形容情況理想。



黃家和補充，約75%的食肆從業員已接種新冠疫苗，令更多餐廳加入每枱6人的C類食肆，目前共有3,500間C類及每枱12人的D類食肆，佔總體兩成左右，有助今個中秋節的生意額，預料11月中相關食肆會進一步增加至35%。

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