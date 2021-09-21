【中秋天氣】天文台下午發局部地區大雨提示　提醒市民外出賞月留意天氣變化

▲ 天文台下午發局部地區大雨提示。（相片來源：天文台網站）

今日（21日）為中秋佳節，本港天氣持續不穩，天文台下午1時28分發出局部地區大雨提示，並指已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，更有可能出現嚴重水浸，故呼籲市民外出賞月時要留意天氣變化。

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天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，而高溫觸發的驟雨及雷暴正影響該區。天文台指，荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

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天文台預測，本港地區下午及今晚天氣大致多雲，最高氣溫升至33度，有幾陣驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢頗大。下午酷熱。吹輕微至和緩偏東風。

就本港今午天氣，大批網民在網上分享拍攝照片，亦有人關注會否影響觀月。

▲ 未來9天天氣預測。（天文台截圖）

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記者：余思嵐