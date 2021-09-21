【假名媛】女大生扮名媛21天零花費過奢華人生　 一招騙過5星級酒店+機場貴賓室食宿

▲ 女大生假扮名媛21天零花費過奢華人生。

當上名媛是甚麼感覺？内地一名女大生近日以「假扮名媛」為題交畢業作品，進行一個為期21日「假名媛」實測，，在21天內，她用一招，成功在5星級酒店、拍賣會、機場貴賓室等地白食白住，過著奢華人生，事後引起網民熱議。

綜合内地媒體報道，該名女大生鄒雅琦就讀中央美術學院，她想透過21天實測「假扮名媛」，表達出另類的行為藝術，目的是測試自己能否成功假扮名媛並不花錢白吃白喝。為讓自己更接近名媛氣息，鄒雅琦用上這一招，先花費18元人民幣買來一顆假鑽戒，並配戴假珍珠頸鏈、手持高仿Hermès手袋，總共治裝千元，並化上濃裝、讓整個人增添貴氣感。

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之後她開始進行實測，並貼出各項實驗成功的影片，包括到火鍋店白吃、到機場貴賓室享受頂級服務、食足4日機場免費自助餐、到五星級酒店享受桑拿洗澡、還曾在IKEA的樣品屋睡覺、並參加藝術拍賣晚會，21天間她完全零花費過奢華人生。

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影片曝光後引起網民熱議，大批網民直斥她行為低劣、可恥，以「藝術行為」呃飲呃食，「明明是騙吃騙喝，還包裝成藝術創作！」、「這是高級乞丐吧！」；有網民認為，實測顯示社會階層主義：「整個社會就是拜金，以貌取人，有錢人總會有優待。」；也有網民質疑鄒雅琦本身家境不錯，不僅外型姣好，也有足夠的自信遊走在各大貴賓室、奢侈品店。

鄒雅琦其後回應稱，強調自己並不是名媛，自己是無產階級，顯得像名媛，全因長時間的準備＋高超演技！

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責任編輯：王明芳