【候肺續命】32歲媽媽患淋巴癌命危苦等換肺　深情丈夫網上求助：救救我太太

▲ 台灣一名罹患淋巴癌的32歲媽媽，接受異體幹細胞移植後，肺部出現嚴重排斥反應，目前只能等候換肺續命。

台灣一名罹患淋巴癌的32歲媽媽，抗癌3年以來經歷兩期化療、異體幹細胞移植後，肺部出現嚴重排斥反應，無藥可醫，目前只能等候換肺續命。她的丈夫心疼太太遭遇，最近亦急於在網上發文求助，呼籲器官捐贈，同時透露了6歲兒子很想念媽媽，已經9個月沒有聽過媽媽的聲音了。

綜合台灣媒體報道，吳先生在網上發文，指太太在上周一（13日）凌晨因情況緊急，需裝上葉克膜維持生命，現時正在台大醫院深切治療病房留院，並迫切需要一個健康的O型肺才有機會活下去。

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吳先生表示，32歲的太太已經抗癌近3年，稱讚太太「太勇敢了，受太多苦」。在經歷了一期化療、二期化療、自體幹細胞移植後，太太又接受了異體幹細胞移植，結果在去年底肺部卻出現問題，並找不出原因，最後確診是無藥可醫的肺部阻塞性嚴重排斥，造成肺細支氣管阻塞，嚴重影響肺功能。

由去年12月，太太在深切治療病房留醫、插喉，一直等待O型肺的肺臟移植機會。除了自己很想念太太，吳先生亦有提到二人的6歲兒子：

我們6歲的兒子，已經9個月沒有聽過媽媽的聲音了，昨天晚上給他看去年的影片，他說想回到那時候

吳先生又公開了去年兒子與太太相處的片段，以及往昔一些家庭照，呼籲大家幫忙集氣、分享，「支持」並「願意」捐贈器官：

極少數人碰上這個問題⋯ 願意、或不願意捐贈器官，拜託，懇求您們選擇捐贈器官，有很多人在等待器官續命，懇求大家分享，或許能讓有緣人看到，救她一命！

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責任編輯：羅嘉欣