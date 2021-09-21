【死因研訊】迷你倉大火死因研訊　消防總隊目指死者個人防護監察系統或未啟動

▲ 迷你倉大火死因研訊，消防總隊目指死者個人防護監察系統或未啟動。（資料圖片）

2016年時昌迷你倉大火致兩名消防員殉職，死因研訊今（21日）續，消防總隊目續作供，他稱當日殉職高級消防隊長張耀升的衛士個人防護監察系統（下稱衛士）有機會沒有啟動。

駐東涌呼吸器室、消防總隊目胡偉傑今繼續作供， 代表張耀升家屬的大律師曾藹琪 今向胡提問時指出，張耀升被發現時衛士未有啟動，而當中的使用資料亦未被找出，曾又提及時任助理消防區長趙錫坤曾表示他在檢獲張的裝備後，確認張的衛士仍然有電。

胡回應指，若果要知道當時張有否啟動衛士，可下載衛士的使用資料，當中會顯示當時手動、運動警報有否被啟動，及氧氣樽壓力等資料。而當時張的衛士有機會未被啟動，但仍需待找出當日使用時的資料才能確認。

大律師又問及有關基底站（Alpha Base) 裝置，胡供稱消防處亦有基底站，惟其試用效果、接收能力及訊號穩定性均未如理想，所以至今亦處於試驗性階段，未有實際運用。而當日胡上司、消防區長黃振業及趙亦有試用基底站，但數分鐘後裝置就當機。

時昌代表大律師梁家欣於盤問胡時問及，消防處在事後被檢獲的裝備中，發現張的呼吸器個人牌掛在呼吸器上。胡回應指，分站入口指揮官會收集呼吸器個人牌，並放在入口指揮站的白板上以作記錄，站內亦有機會存有後備個人牌。同時消防員在用個人識別咭啟動個人防護裝置後，亦應將個人識別咭交予分站入口指揮官。

胡又指，若進場消防員未有呼吸器個人牌，在情況緊急下，會讓他們填妥後備牌後進入火場。若沒有個人識別咭，但有呼吸器個人牌，亦會因應火場的情況，讓消防員進入火場。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟