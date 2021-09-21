【鼠患指數】今上半年鼠患指數錄2.8%　油尖旺區錄18.2%全港最高

▲ 今上半年鼠患指數錄2.8%。（經濟日報資料圖片）

食環署今日（21日）公布，2021年上半年的整體鼠患參考指數為2.8%，低於2020年下半年的3.6%，整體情況大致受控。署方於全港進行的調查結果顯示，油尖旺區錄18.2%，及深水埗區順寧道的鼠患參考指數11.1%，為全港最高，均高於10%，表示鼠患情況略為普遍。

署方指，自去年下半年起針對錄得較高鼠患指數的監察地點加強防鼠和滅鼠工作，發現所有監察地點的指數均有明顯下降，顯示有關措施成效理想。記者翻查分區指數，東區英皇道錄得9.4%，深水埗區北河街錄得9.8%，荃灣區柴灣角街錄得6.7%。

另外，署方每年在全港各區進行兩輪、每輪為期八星期的目標小區滅鼠行動，透過多管齊下的策略，包括改善環境衞生、滅鼠和執法三方面，針對性地進行防治鼠患工作。亦在鼠患較為嚴重的監察地點部署熱能探測攝錄機偵測老鼠活動，加強成效。

署方稱，今年繼續分兩期進行全港滅鼠運動，第一期已在三月完成，而第二期已在7月5日展開，並剛在9月10日完成。滅鼠運動期間，食環署人員會加強滅鼠工作和巡查目標地點，包括區內街市、市政大廈、小販市場、避風塘、與食物業處所毗鄰的小巷、區內其他出現鼠患的地點、其鄰近範圍等，以達致加強整體地區防鼠和滅鼠工作的效果，使防治鼠患工作取得更持久的成效。

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責任編輯：余思嵐