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【貸款計劃】政府延長3個企業貸款計劃6個月　經民聯促設「大灣區商務通道」推動通關

政治 15:35 2021/09/21

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

特首林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前見記者，宣布3個為中企業及個人提供資金周轉計劃措施會延長還款期6個月。經民聯對此表示歡迎，同時促請特區政府要盡快設立「大灣區商務通道」，以推動粵港澳三地通關，重振疲弱的經濟。

政府表示，中小企融資擔保計劃將延長至2022年6月，預先批核還息不還本計劃及百分百擔保個人特惠貸款計劃則延長至2022年4月底。經民聯認為，今次延長企業貸款措施有助中小企保持一定的資金鏈，建議銀行待市道好轉時採取「循序漸退」的方式，容許企業以分階段方式還款，幫助工商界盡快把握疫後復甦的機遇。

經民聯指，真正重振香港經濟，必須有序恢復全面通關，促請特區政府盡快設立「大灣區商務通道」，方便粵港澳三地的商務人士公幹，有關安排最初可先在大灣區試行，再視乎情況擴展至北京、上海等城市，並逐步上調每日限額。

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責任編輯：陳葆琳

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