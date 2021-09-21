【訪問內地】林鄭明日起訪問內地多個省市7日　將出席全運會閉幕式

▲ 行政長官林鄭月娥明日起，將率團訪問內地多個省市7日，下周二將會經深圳返港。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥明日起，將率團訪問內地多個省市7日，包括會到訪四川省成都市，以及重慶市和陝西省西安市。在成都期間，政務司司長李家超和政制及內地事務局局長曾國衞亦會隨行。

林鄭月娥明日將率領特區政府代表團，經深圳前赴成都，翌日出席川港高層會晤暨川港合作會議第二次會議，並會在本周五出席2021年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議，而李家超和曾國衞亦會隨團訪問成都。

林鄭本周五會轉往重慶，在當地會與市領導會面和進行考察活動，並會在周日啓程前往西安，翌日傍晚出席第十四屆全國運動會閉幕式，並和廣東省及澳門特區領導參加會旗交接儀式。民政事務局局長徐英偉將參與西安的行程。



林鄭下周二將會經深圳返港。林鄭月娥和李家超離港期間，由財政司司長陳茂波署理行政長官職務。李家超返港後署理行政長官職務，直至林鄭月娥返港。而下周二的行政會議將會休會。

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責任編輯：胡偉明