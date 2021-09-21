【疫苗接種】外展隊周四起一連3日於石籬社區會堂　為街坊即場接種科興疫苗

▲ 公務員事務局局長聶德權（左二）到石籬商場派發宣傳單張，呼籲街坊參與外展疫苗接種服務。（政府新聞網圖片）

適逢今日（21日）中秋佳節，公務員事務局局長聶德權到石籬商場派發宣傳單張，並到石籬（二）邨的獨居長者家中探訪，呼籲他們踴躍參與即將在星期4開始的外展疫苗接種服務。

▲ 圖示聶德權（中）與葵青民政事務專員鄭健（右二）和地區團體代表合照。（政府新聞網圖片）

聶德權指，走進社區、聚焦長者是現時新冠疫苗接種計劃的重點策略，當局正積極推動地區外展接種，除了在地區舉辦疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種的一站式服務，亦會到商場、屋邨舉辦疫苗接種活動，進一步便利市民，特別是多在居所附近活動的長者。

其中，政府新冠疫苗外展隊將於本周四（23日）至周六（25日），上午10時至下午1時及下午2時至6時，一連3日於石籬社區會堂提供新冠疫苗接種服務，讓街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。

當局指，在變異病毒株的威脅下，基本上適合接種疫苗的市民應盡早接種，以保護自己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險。政府呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是長者，把握時機，在冬季流感季節尚未來臨之前，完成接種新冠疫苗。



石籬社區會堂地址為葵涌大白田街二號。葵青區居民可於辦公時間向葵青區民政事務處查詢（電話：4647 6097）。

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責任編輯：郭詩詩