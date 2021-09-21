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【新冠疫苗】輝瑞：5至11歲童打復必泰安全有效　港專家指研究數據不足

社會 16:36 2021/09/21

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輝瑞稱5至11歲童打復必泰安全有效，港專家指研究數據不足（資料圖片）

本港現時接種復必泰新冠疫苗最低年齡為12歲，不少小學生均表示冀能打針以恢復正常生活。美國輝瑞藥廠與德國生物新技術公司BioNTech昨（20日）發布一項研究結果指，近日為5至11歲小童注射2劑低劑量復必泰疫苗，發現該年齡群小童可安全使用復必泰，並能產生強大免疫反應。

輝瑞表示，會盡快向美國食品和藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）等提交相關數據，尋求獲批緊急使用授權。不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，相關研究數據只涉約2,200名兒童，不足以支持本港兒童效法使用。

輝瑞和BioNTech為2,268名5至11歲小童注射2劑各10微克劑量的復必泰，與青少年及成人一樣，兩劑相隔21日接種，不過劑量則少三分之二。

研究以接受2劑30微克劑量復必泰的16至25歲青少年作對照組，結果發現，注射第2劑復必泰一個月後的5至11歲小童能產生更強烈的免疫反應，中和抗體幾何平均效價（GMT）值錄得1,197.6，較青少年群組錄得1146.5為高，而兩組參與者的副作用相若。

輝瑞行政總裁Albert Bourla表示，過去9個月以來，全球數以億計12歲或以上人口已接種了其研發的復必泰疫苗，公司一直希望將疫苗保護力延伸至較年幼一群，尤其當Delta變種病毒盛行，令美國兒童自7月起，感染新冠病毒病例增加2.4倍。前FDA局長﹑現任輝瑞董事會成員戈特利布（Scott Gottlieb）亦相信，最快10月底前可以為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗。

何栢良今早則於電台節目指，相關研究未有交代臨床成效，即不知道所反映的保護率，亦未有觀察到產生心肌炎的風險。他又指，該研究只反映2,200個兒童的數據，認為至少需要有數萬人計的樣本，才足以討論香港應否仿傚。

至於現時最低接種年齡為18歲的科興應否進一步下調接種年齡，何認為兒童染疫後重症比率較低，港府應先向智利等國家索取數據作參考才決定，暫不宜倉促降低。

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記者：鄧凱文

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