【ERROR成員】郭奕芯爆前度特殊癖好　193呼籲男士買禮物不要刻名

▲ 《晚吹 - 戀講嘢》

ViuTV新節目《晚吹 - 戀講嘢》由ERROR成員「193」郭嘉駿、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）主持，討論愛情觀，以及為嘉賓提供意見﹅排難解紛及拆開愛情枷鎖。

今晚（9月21日）播出的《晚吹 - 戀講嘢》第2集嘉賓阿Mi，分享曾與大話男拍拖的經驗。當中談及情侶間的癖好，Helen透露：「如果我好鍾意嗰個男人，我會忍唔住係咁咬佢，好肉緊，周身咬。」

▲ 鄭伊琪、郭奕芯、譚凱倫（左起）

Ashina爆前度特殊癖好

浩南表示，自己有朋友喜歡在發生性行為的時候互相掌摑。至於一向敢言的Ashina就稱自己有同樣經歷，大爆前男友性癖好。

Ashina稱與男友性行為事，對方竟突然摑她一巴：「跟住嗰下我覺得有少少唔尊重，但係大家進行緊嗰件事，好難突然之間呆咗，停止成件事。佢見我沒反應，跟住問我正唔正，我真係呆咗，後來同自己講既然都發生緊，咁不如嘗試去enjoy呢件事。」

她後來有另一領悟：「以前無論邊個打我都好，第一個反應都係唔鍾意㗎啦，但當時因為佢係我男朋友，我嘗試接受呢樣嘢，我發現原來係好痛嘅過程裏邊，係會有少少爽。」

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而嘉賓阿Mi帶來大話前男友送的飾物禮物交給主持們，表示將這段感情放下，主持開玩笑指是旺中貨色。

193卻笑指：「我都試過喺潮特上邊買首飾送俾女仔，刻咗名，落唔到俾下一手，所以建議各位男士送禮物唔好刻名。」