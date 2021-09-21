【打擊犯罪】警方聯同消防聯合執法　搗破8個黑幫非法處所拘145人

▲ 警方聯同消防聯合執法，搗破8個黑幫非法處所拘145人。（黃傑偉攝）

警方聯同消防處於今年8月至9月，展開跨部門聯合執法行動，在多區包括大埔、元朗及邊境區，共搗破8個由黑幫操控非法處所，包括1間無牌酒吧，4間非法賭檔及3個非法油站。行動至今日（21日）為止共拘捕145人，包括84男61女，年齡介乎16至76歲，檢獲証物包括酒精類飲品、賭具及非法燃油，總值超過68萬元。

新界北總區反三合會行動組第二隊主管高級督察陳爾桁指，受疫情影響下黑社會非法酒吧及賭檔非法收入下降，警方接到線報有不法集團，不惜投資過百萬元，於偏遠地方改裝貨櫃作為非法酒吧，以逃避警方追查。警方經深入調查後於8月8日凌晨，在元朗田心村搗破一個以貨櫃改裝成的非法酒吧。警方以無牌賣酒及於非法酒吧內飲酒共拘捕81人，包括45男36女，年齡介乎16至68歲，其中兩名16歲被捕女子，報稱學生及兼職美容師，當時於酒吧內飲酒。其中9名被捕人士有三合會背景，警方檢取大量酒精飲品及器材總值超過20萬元。

警方新界北總區反三合會行動組及總區重案組其後於8月19至20日，於上水及大埔區共搗破4個非法賭檔，包括1檔百家樂及3檔麻雀，警方以非法經營賭博場所及在非法賭博場所內賭博拘捕56名人士，年齡介乎18至76歲，當中5人有黑社會背景，行動中警方檢獲現金、賭具及籌碼，總值超過18萬元。警方指行動中於非法酒吧及非法賭博場所內被捕人士，亦違反限聚令被票控，當中罰款達70萬元。

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消防助理消防區長特遣隊（反非法加油活動）招健鷹指，消防處聯同警方，針對上水文錦渡區域，於8月至9月行動中搗破3個非法加油站，檢獲3萬升柴油及加油工具總值超過30萬元。行動中截獲3部盛載柴油油缸車，拘捕6名涉案人士，稍後會以消防消除火警危險規例、危險品條例及危險品一般規例向涉案人士檢控。消防處呼籲市民不要光顧非法加油站，因非法油站設備屬於無效及無保障，對生命財產造成威脅，市民如發現非法加油站可向消防處熱線舉報電話27238787。

警方新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德呼籲市民,於直疫情下不要光顧無牌酒吧,以避免傳播疫情,亦不要光顧非法加油站。

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記者：黃傑偉