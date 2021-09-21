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【要求披露】涉6.12金鐘中橡膠彈　患肺癌漢求披露警員身份被拒

社會 16:15 2021/09/21

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涉6.12金鐘中橡膠彈，患肺癌漢求披露警員身份被拒。（資料圖片）

患肺癌漢吳應武涉於前年6.12在金鐘被橡膠彈擊中，後來又涉於西環遭警方毆打，吳早前入稟高等法院，向警務處處興訟，要求處方披露涉事警員身份，以供其進行民事索償。法官今（21日）頒下判詞，指吳手頭上的資料已足以讓他向涉事警員興訟，加上有警員被「起底」的風險，因此法官拒絕吳的申請，並質疑吳只是在大海撈針，或意圖透過取得資料修訂其訴訟。

申請人吳應武；答辯人律政司司長。法官陳嘉信於判詞中指出，申請人分別就2019年6月12日在金鐘被橡膠彈擊中，以及同年8月4日在西環被警方毆打兩個事件，要求警方披露涉事警員的姓名、警員編號及地址等資料，否則他無法向個別警員提出訴訟。

但法官認為申請人未能符合提出有關申請的基本要求，因為要提出民事索償，涉事警員的身份並非必須，而且根據申請人手頭上的資料，已足以讓申請人描述出涉事警員，申請人亦能仔細交代事發過程，而且申請人可將訴訟文件寄往警察總部予涉事警員，因此申請人毋須警方披露進一步資料。

另一方面，法官指出即使申請人能達致申請披露的門檻，法官仍需平衡警員被「起底」的風險，而法官認為鑑於現時香港社會針對警員的「起底」情況嚴重，他將不會批准有關申請。

法官又認為申請人難以向涉事警員提出有關侵權的訴訟，因為涉案兩個集會均屬非法集結，而申請人只能就6.12事件提供醫療報告，但有關8月4日於西環受襲的傷勢，則毫無證據，而且醫療報告中亦反映申請人沒有嚴重傷勢。

法官質疑申請人提出是次申請，只是為了大海撈針地找出可以向警方索償的佐證，或用以修訂他的索償。法官因此拒絕其申請，並下令申請人需支付訟費。

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記者︰楊詠渝

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