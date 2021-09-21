【大胃王吃播】吃播網紅賺百萬豪車背後有代價　疑扣喉致嘴角潰爛健康亮紅燈

▲ 吃播網紅賺百萬豪車背後有代價，疑扣喉致嘴角潰爛健康亮紅燈。

內地近年盛行「大胃王吃播」，主播會在鏡頭前吃下大量食物，不過長期暴飲暴食會引發健康危機。26歲的網紅「吃不飽的晴子」，擁有甜美外美，靠吃播走紅，不過有觀眾發現她疑似在吃播期間扣喉，而且嘴角潰爛、牙齒發黑，令人擔心她健康亮起紅燈。

吃播網紅「吃不飽的晴子啊」憑著甜美長相及激發人食慾的吃相而爆紅，食量驚人的她卻擁有纖瘦身形，在社交平台上吸引了200萬粉絲，年紀輕輕就買下百萬豪車，但原來風光背後要付出不少代價。

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早前她曾爆出催吐爭議，她在直播途中表示要叫外賣，短暫離開鏡頭，隨後現場傳來疑似嘔吐的聲音，因此被網民質疑扣喉催吐。

近日又有眼利網民發現晴子的嘴角潰爛、牙齒發黑，頭髮愈來愈稀疏，就算化妝、用美元顔色也沒法遮掩，令網民不禁擔心她身體亮紅燈，「可能是催吐過頭，胃酸傷到身體了」、「嘴都爛了，先看醫生吧」、「根本就是用命在賺錢。」

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今年3月，年僅29歲的內地抖音網紅「泡泡龍」（于海龍）因長時間高強度工作離世。他生前經常發布美食測評影片，擁有驚人食量，體重一度高達352磅，他曾因一段吃自助餐的影片爆紅，食量足以令店家老闆崩潰。他又常常在影片中說「給老闆上一課」，因此吸引了大批網民關注，抖音粉絲高達256萬。

另一名吃播主「恩克」，體重約150公斤（約330磅）的他，身形相當肥胖，早前亦被網民發現面色發黑，與「泡泡龍」生前病徵類似，擔心他身體撐不住，苦勸他「別再這麼賣命了」。

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責任編輯：羅嘉欣