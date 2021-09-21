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【險象環生】媽媽任由孩子穿越升降欄杆縫隙　兒頭部卡住全身被吊起獲路人解困

兒童健康 17:11 2021/09/21

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內地有名媽媽迫孩子穿越升降欄杆縫隙，怎料兒子頭部被卡住，全身更被吊起。

父母有責任保護小孩，更要做好榜樣「唔好大教壞細」。內地一名媽媽帶著兩孩子外出，路經一段路前方有升降欄杆攔住，媽媽叫兩兒子身穿欄杆縫隙，怎料有汽車駛近，欄杆突然升起來，其中一男童頭部卡住縫隙，全身被吊起，險象環生！

綜合內地傳媒報道，於9月13日（上周一）在河南鄭州發生一宗意外，事後影片在網絡廣傳，有名媽媽帶著兩男孩走到小區路口升降欄杆，欄杆阻擋了前路，途人需要繞到旁邊的草地走過對面，該名媽媽見欄杆縫隙闊度可以讓小朋友穿越，竟按著其中一個年紀較大的孩子頭部，讓小朋友從升降杆縫隙中鑽過去。她自己則繞過旁邊草地。

男童隨升起欄杆被吊起

年紀較大的孩子成功通過後，另一個位隨後較年幼孩子開始模仿哥哥，伸出頭部穿越升降欄杆縫隙，怎料此時，對面正好有車輛通過，而升降欄杆自動升起來，男孩頭部正被卡住，整個人隨欄杆升到半空中，被吊起來，情景嚇人！

男孩的頭部卡住欄杆，全身被吊起。（影片截圖）

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媽媽見狀非常慌張，立即在旁跑到欄杆下方托住小朋友的腳，想要把他拉下來。可是，由影片所見，小孩子受驚嚇身體亂動，兩腿不停地踢著，手上拿著疑似是藍色飛碟玩具亦掉下來。媽媽不夠高，加上孩子亂動，她抓不住男孩，未能成功拯救他。

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獲好心路人拯救

此時，有名好心的男路人來到，用力將欄杆拉下來，被卡住懸空吊起的男孩隨欄杆返回地面，擺脫了困境。

有關帖文在網上瘋傳，包括香港的討論群組，涉事媽媽被指是最壞的身教，親手讓孩子身陷險境中。網民大罵媽媽「真誇張，不配為人母親」、「生仔真係要考牌」、「看後個心好唔舒服，好彩個小朋友冇事」等。另一方面，由於事件很荒唐，亦有網民當作笑話看，「心情是擔心小孩，但嘴卻笑不停」和「對唔住，忍唔住笑咗出聲」。

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責任編輯：王明芳

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