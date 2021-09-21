【Badtime Story】JNY+XTIE+莊冬昕+Delta T聯乘開騷　齊分享睡房故事

▲ JNYBeatz、XTIE、莊冬昕、Delta T蛋撻頭四方聯乘開騷。（大會提供）

由KKLIVE主辦，JNYBeatz、XTIE、莊冬昕、Delta T蛋撻頭四方聯乘，共同呈獻《''BADTIME STORY'' LIVE 2021》，將於10月9日晚上8時假Ｍusic Zone@EMAX進行。

是次音樂會以「Badtime story」為主題，除了指「壞時代的故事」外，「Badtime」亦與「Bedtime」發音類近，意指4位唱作歌手，不少靈感都源於睡房。

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▲ （大會提供）

Delta T蛋撻頭促成四人合作

4位唱作人音樂風格都各有不同，促成他們聚頭主要因為Delta T蛋撻頭。

XTIE與莊冬昕在海報拍攝現場亦笑言：「其實今日都是第一次見面。」Delta T提到有合作念頭浮現，全因疫情令到他們失去了很多演出機會，所以一於「自肥」，四人一同合作舉辦音樂會，以音樂與Fans見面，分享他們在「Bedroom Studio」創作的音樂。

擅長City pop和Synth pop的Delta T 蛋撻頭透露，莊冬昕是他的偶像，一直欣賞其編曲及創作，當中特別喜歡《怪叔叔跳古怪舞》和《死八婆》；而JNYBeatz是他這一兩年的緊密合作夥伴，兩人一同製作不少歌曲如《Can't Stop》；Delta T 續表示XTIE是一名出色的EDM Producer，兩人的MV更是由同一個導演製作，所以很有緣份。

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四種音樂風格

音樂會消息公布，一眾Fans十分期待四人合作會刷出甚麼火花。四位音樂人亦然，期待著他們各自的音樂碰上各自的風格時，會誕生甚麼化學反應。JNYBeatz更說：「很期待Delta T演唱XTIE的英文歌。」Delta T、XTIE、莊冬昕亦和應表示想以自己風格演唱大家的作品。

一同拭目以待JNYBeatz、XTIE、莊冬昕、Delta T蛋撻頭四人，帶領樂迷走進睡房，展現屬於他們各自的「Badtime Story」。樂迷們記得馬上到KKTIX訂票，入場支持演出！

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門票詳情

音樂會門票一張、演唱會紀念Tee一件、Carnaby Fair Cap帽一頂及Poster一張：580元

音樂會門票一張：480元

購票網址：https://kklivehk.kktix.cc/events/badtimestory