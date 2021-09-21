【港區國安法】涉串謀煽動顛覆國家政權　賢學思政召集人等3人還押候訊

▲ 賢學思政3人提堂。（林宇翔攝）

賢學思政召集人王逸戰、前秘書長陳枳森及前發言人朱慧盈涉嫌透過社交網站及擺放街站發表顛覆國家政權言論被捕。3人被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件今於西九龍裁判法院提堂。主任裁判官蘇文隆將3人還押，並將案件押後至11月3日，待區院轉介文件再訊。

被告依次為王逸戰（無業，20歲）、陳枳森（學生，20歲）及朱慧盈（學生，18歲）同被控1項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，違反《國安法》第22及23條。控罪指3名被告於2020年10月25日至2021年6月16日期間（包括首尾兩日），在香港一同串謀和與黃沅琳及其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，以及推翻中國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

案件今提堂時，控方申請將案件押後，以待轉介至區域法院。辯方提出保釋申請，遭控方反對。裁判官在聽取雙方的陳詞後，決定拒絕3名被告的保釋，王及陳均保留8天保釋覆核權利。3人需還押至11月3日候訊。

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記者：梁錦麟