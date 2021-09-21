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【多圖】葉劉淑儀「旗袍look」賀中秋　盼早日通關家庭團圓

政治 17:49 2021/09/21

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熱門 聲夢傳奇 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

穿上一身旗袍的葉劉淑儀，手執傳統燈籠，坐在「玉兔」身旁，祝願市民「中秋節快樂」。（葉劉淑儀Facebook）

一年容易又中秋！身兼行會成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀，今日在社交網站上載相片與民同樂。相中葉劉穿上一身旗袍，坐在「玉兔」身旁，更手執傳統燈籠，祝願市民「中秋節快樂」。

帖文一出，短短數小時內已吸引數以千計讚好，更有不少網民留言大讚「葉太好省鏡」！

葉劉淑儀亦獲KOL「渾水」贈送一盒月餅，月餅盒上的設計更印有類似葉劉本人的樣子，令葉劉亦不禁要問︰「為何月餅盒上有我的樣子？」據了解，葉劉收到月餅後感到開心，又形容味道也不錯。

該款月餅是由一間本地餅家推出，據餅家在其社交專頁上的介紹，形容盒上的女子為「年長人偶像『成熟姐姐』」。

    點擊圖片放大
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葉劉在帖文中亦引用唐詩《八月十五夜》，其中兩句「萬里無雲鏡九州，最團圓夜是中秋」，形容是相當應景。她指出，中秋寓意圓滿，代表家庭團圓，在重視家庭的中國人傳統中，是一個很重要的節日。

她表示，相信自己與絕大多數香港人一樣，希望早日與內地通關，故她今年的中秋願望，除了祝各位中秋快樂、家庭幸福之外，亦希望早日通關，讓分隔兩地的家庭和親友可以早日團聚。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傳流螢

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