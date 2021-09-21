【兒童健康】小朋友多食肉可致早熟較矮　醫生推介豐富營養食物助健康成長

▲ 放射科專科醫生岑承輝推介豐富營養食物，有助健康成長。

相信不少人當了家長後的心願就是希望自己的孩子健康快樂地成長，身體及智能發展優越。

身高受多種因素影響，基因佔其中之六成半至八成，其餘的屬環境因素如飲食和生活習慣等。當中最主要的是童年時的蛋白質、鈣與及維他命A和D的攝取。

如果成長時營養不良或過份節食則會嚴重影響身高。中國人平均女性身高為160厘米，男性則為170厘米。不少人希望自己高一點，認為可在職場或情場更加成功。

大部份的家長都認為吃足夠的肉類兒童才能快高長大。有趣的是有研究指出素食的兒童比有進食肉類的兒童一般高2至2.5厘米。而其他的研究也指出兒童素食者的身高最少不會遜於其他雜食的同齡兒童。相反，如果兒童吃大量肉類、蛋、奶類等含有高動物激素的食物則會較早熟並且可能較矮。

蛋白質能夠促進骨頭、肌肉、內臟和牙齒的生長。維他命D可以令骨頭更強壯及更長，而且也能協助鈣的吸收。維他命A能改善視力，黏膜及皮膚的生長。當然鈣質對骨頭的生長尤為重要。以下的食物類型含有豐富的營養對於生長有幫助： 蔬菜、生果、藜麥、豆類及種子類的食物。家長在選擇食物時，可考慮多放在餐單中。

當然，需要注意的是充足的睡眠與及定期的運動也能促進生長。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「如何長得高和長得健康」