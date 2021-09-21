林鄭贈中秋「福袋」予傳媒　月餅為何揀美心？

▲ 特首林鄭月娥送月餅和賀卡予傳媒（程志遠攝）

今日是中秋佳節，特首林鄭月娥早上在行政會議前見記者時，背後的布景板亦十分應節，換上「月滿中秋 共慶佳節」字句。除了主動向全港市民送上祝福，林鄭亦安排了中秋「福袋」給在場傳媒。

打開「福袋」，除了有兩個「美心」迷你月餅，還附有一張有林鄭卡通樣和禮賓府做背景的賀卡。林鄭在記者會完結前，再次給大家送上節日祝福，不過就不忘留下一句，「你們也需要工作，不好意思，一會兒你們還要寫稿。希望大家今晚可以與家人和朋友相聚。」

自美心捲入修例風波後，其過往常常賣到斷市的流心月餅一度同遭杯葛。前熱血公民鄭松泰在生日食美心蛋糕，並將圖片放上社交網站，當時政圈估計他是刻意為之，曲線表示自己也是「愛國愛港」。不過，不少建制中人不時會選購美心集團旗下產品，以示支持，包括新民黨主席葉劉淑儀、民建聯葛珮帆等。

反修例期間，不少商舖受到不同程度破壞，當中影響最大的包括美心集團，令美心具有一種象徵意義，所以建制派近年經常高調購買美心。有政界中人認為，建制派以至林鄭選擇支持美心，其實不單止是支持美心，更加想表達的是，支持那些受修例風波影響的所有企業。

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