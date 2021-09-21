【SSSDP】44個自資學士課程下學年納資助計劃　總學額較本學年少逾200個跌幅約7%

▲ 東華學院有50資助學額的應用老年學（榮譽）理學士將於下學年加入SSSDP。（資料圖片）

政府今日（21日）公布在2022/23學年，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）將資助8所專上院校共44個學士學位課程的3,075個學額，比本學年少一個課程、減231個資助學額。

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44個指定課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。2022/23學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由2021/22學年的每年76,800元增至77,040元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年44,100元增至44,240元。

翻查政府資料，當局於本學年共資助45個學士學位課程的3,306個學額。對比兩年指定課程名單，有兩所院校有新課程加入SSSDP計劃，分別為東華學院、有50資助學額的應用老年學（榮譽）理學士；及香港都會大學有50資助學額的綜合檢測和認證榮譽應用理學士。

另外，職業訓練局-香港高等教育科技學院則有兩個課程未有再被納入資助計劃，分別為有66資助學額的資訊及通訊科技（榮譽）理學士，及有30資助學額的創新及多媒體科技（榮譽）理學士。該校其餘8個被納入計劃的學士課程，以第一年入學資助學額均減少，其中兩個課程資助學額減一半，為土木工程（榮譽）工學士和運動及康樂管理（榮譽）社會科學士。

珠海學院3個指定課程中，亦有2個課程的第一年入學資助學額減少，分別為傳播及跨媒體（榮譽）文學士及資訊科學（榮譽）理學士，兩者均減10個學額。

指定課程當中，包括4個獲挑選參加應用學位課程先導計劃的學位課程，課程更着重培養應用能力並結合理論和實踐，通過提供大量的實習和職場學習機會及業界積極參與，協助畢業生獲得獲相關行業認可的資歷。

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記者：黃悅晴