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【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁　鄭麗莎公開減肥修身秘訣

休閒消費 12:59 2021/09/27

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

今集《靚太廚房》請來4孩媽媽蜘蛛女鄭麗莎（Lisa）教我們做西芹炒蝦仁。

今集《靚太廚房》請來4孩媽媽蜘蛛女鄭麗莎（Lisa）教我們做西芹炒蝦仁，又跟大家分享修身及育兒心得。西芹炒蝦仁這款家常小菜十分簡單，即使廚藝不精的人士也能成功挑戰，而且大約30分鐘使可煮好，方便下班趕回家為子女煮飯的家長。

蜘蛛女鄭麗莎（Lisa）（右）、主持Ricca（左）（湛斯雅攝）

最新影片：史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全

蝦仁醃料： 材料：
生粉 2茶匙 西芹 半斤
胡椒粉 1茶匙 蝦 半斤
糖 半茶匙 蒜頭　2小塊
鹽 1茶匙 油 2湯匙
西芹汆水： 茨汁：
鹽 1茶匙 生粉 2茶匙
油 半湯匙 雞粉 半茶匙
  胡椒粉 1茶匙
  糖 半茶匙
  鹽 1茶匙
  水 3湯匙

Lisa表示這道菜非常簡單，她的2個女兒也喜歡吃西芹之外，蝦含高蛋白質又低卡，很適合健身及減肥人士吃。

點擊大圖了解做法詳情：

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做法：

1.　蝦去殼挑腸清洗乾淨，印乾水份。

2.　西芹洗淨去根。

3.　蒜頭拍扁及切粒。

4.　蝦加入生粉、胡椒粉、糖、鹽，醃10分鐘，令蝦更彈牙。

5.　水滾落西芹、鹽、油汆水約20秒，可減少煎炒時變黃機會，瀝乾水份備用。

6.　滾水落蝦汆水約1分鐘，熄火浸泡1分鐘，瀝乾水份備用。

7.　大火將鍋燒熱再落油，慢火爆香蒜頭，大火加入蝦仁、西芹炒拌，分2至3次加入茨汁，快速炒拌至熟。

這款豆苗炒蝦仁很容易便做好，大家還可以按自己喜好，用豆苗、菠菜等蔬菜取代西芹。

最新影片推介：Lokman+AK專訪

點擊大圖了解做法詳情：

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Lisa一邊教煮簡易菜色，一邊分享修身及育兒心得。（湛斯雅攝）

透過身教培養子女良好飲食習慣

Lisa平時吃得比較清淡，特別在以前健身比賽的日子，她能接受白烚食物的口味。即使現在不用比賽，她都會因應小朋友的需要而吃得清淡。

小朋友食咩，我就食咩。例如蒸水蛋、肉餅。

Lisa的飲食習慣很有紀律，也注重營養均衡，這好習慣都熏陶了4位小朋友。他們都喜歡吃菜和肉，吃飯時也會乖乖坐好自己吃，沒有偏食情況。因此，即使一家6口同枱吃飯也不用Lisa勞心，不用「輪住餵食」，他們可以開開心心邊吃邊傾計，十分溫馨。

注意飲食或做運動如二選一，哪樣修身效果較佳？

此外，Lisa亦分享修身方法。她指修身需要靠控制飲食及多做運動，但若果只能2選1，她表示運動效果佔3成，飲食佔7成。對於想身體有肌肉線條的人，她建議他們需要多做運動，而對於只想纖瘦的人，可以從控制飲食開始。

如何修身，視乎大家有甚麼目標。

點擊大圖了解做法詳情：

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記者：王芷瑩

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