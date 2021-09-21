【打擊走私】海關機場截獲鮮石首魚肚　市值約740萬元拘1人

▲ 海關機場截獲鮮石首魚肚，市值約740萬元拘1人。（黃傑偉攝）

海關昨日（20日）香港國際機場偵破今年首宗走私懷疑受管制鮮石首魚魚肚案件，拘捕一名58歲懷疑涉案男子，檢獲約46公斤懷疑受管制鮮石首魚魚肚，估計市值約740萬元。

海關昨日透過風險評估，檢查一批從墨西哥抵港，報稱載有急凍魚柳的空運貨物。經檢查後，報稱急凍魚柳貨品中，檢獲重46公斤瀕危物種石首魚魚肚，市值740萬元。其後於同日，1名58歲男貨主提貨時，被海關人員以走私瀕危物種動植物拘捕。被捕男子報稱司機，現保釋候查，海關指案件仍然追查中不排除稍後會有更多人被捕。

▲ 海關偵破今年首宗走私懷疑受管制鮮石首魚魚肚案件。（新聞處提供）

▲ 海關偵破今年首宗走私懷疑受管制鮮石首魚魚肚案件。（新聞處提供）

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。

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記者：黃傑偉