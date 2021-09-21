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被問到會否考慮「更上一層樓」選特首　李慧琼如何答？

政治 18:01 2021/09/21

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李慧琼接受民主思路政論節目《時政吹水站》訪問。 （竹石台Youtube頻道截圖）

下屆特首選舉將於明年3月舉行，政圈仍猜不透到底誰人獲中央祝福參選。一直被視為特首人選黑馬的民建聯主席李慧琼，到底又如何看待參選特首的問題？

李慧琼接受民主思路的網上政論節目《時政吹水站》訪問，作為主持的行政會議成員湯家驊問她會否「更上一層樓（選特首）」？他又指，如果更上一層樓，可以真正做到變革香港的機會大增。

不過，李慧琼回應時稱，自己沒想過這個問題︰「認為現在要推動好民建聯帶領香港，在這變革時代、變革自己，已經是我最想要的工作。」湯家驊隨即追問，若不做特首，會否考慮做局長或司長？李慧琼則表示，這個問題須由行政長官作綜合考慮︰「民建聯都有推薦不同的人才給大家，此時此刻一定會盡力做好民建聯主席這個角色、做好立法會議員、內務委員會主席的角色。」

民建聯今年年初提出「變革香港」，民建聯是否亦需要變革？李慧琼則表示，新格局下，市民期望建設力量、期望建制派有所不同。過去市民認為立法會議員是監督政府，惟新選舉制度下，議會內建設力量佔主導，市民認為建制派與政府是「同路人」，希望建制派可推動政府改變，以致解決社會問題。

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撰文 : 傅流螢

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