【防治蚊鼠】食環署表示捕蚊器有效從源頭滅蚊　11月起在3區進行加強版滅鼠行動

▲ 食物及衞生局副局長徐德義醫生今日到將軍澳南海濱長廊視察各部門的滅蚊工作。（政府新聞處）

​食物及衞生局副局長兼政府跨部門防治蟲鼠督導委員會主席徐德義醫生今早（21日）到將軍澳和深水埗實地視察各部門的滅蚊滅鼠工作，趁機了解部門利用新科技滅蚊的成效和加強目標小區滅鼠行動的計劃。他其後主持督導委員會第11次會議，聽取各部門在防治蚊患鼠患方面的進度。

機電工程署及食環署即場展示正試用的大型機械超低微量噴灑器和現行採用的捕蚊器。食環署今年4月開始陸續在元朗區、沙田區及西貢區實地測試，初步成效理想，現正向其他部門推薦該技術。捕蚊器是在2019年引入，食環署經實地測試後，確認捕蚊器有效防止幼蟲成蚊。現時，食環署、康文署、房屋署及多個工務部門已在其轄下樹木茂密卻難以採用霧化處理等措施覆蓋的場地設置了超過6,500個捕蚊器，以更徹底地從源頭滅蚊。

另外，食環署11月起進行的加強版目標小區滅鼠行動計劃，會在3個地區，包括深水埗、灣仔及元朗，擴大滅鼠範圍，進行大規模和針對性的滅鼠行動。食環署會調動額外資源，包括流動防治蟲鼠小隊、後巷清潔小隊、洗街車等推展行動，以及動員不同的專責執法小隊針對違反衞生條例的行為嚴厲執法。此外，該署會按需要利用熱能探測攝錄機偵測老鼠活動，並通過分析行動期間不同階段的追踪資料，協助部署適切的滅鼠工作。

在會議上，食環署代表表示，全港白紋伊蚊誘蚊器指數在今年5月至8月雨季期間處於與以往相若的偏低水平。在防治鼠患工作方面，食環署提到今年上半年的整體鼠患參考指數較去年下半年的3.6%為低，下降至2.8%。

食環署表示，會繼續積極研究、試用及應用新儀器和技術，並向相關部門介紹適合在其轄下場地使用的儀器和技術，以及提供適切支援。

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責任編輯：李榮忠