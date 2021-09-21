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【張人龍辭世】鄉議局前主席張人龍逝世　林鄭讚不遺餘力推動新界發展

政治 18:19 2021/09/21

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張人龍前日辭世，享年103歲。（網上圖片）

新界鄉議局前主席張人龍前晚（19日 )與世長辭，享年103歲。特首林鄭月娥表示深切哀悼，讚其長時間投入公共服務，不遺餘力推動新界發展，在鄉民間德高望重，深受愛戴。

鄉議局今午召開會議前，全體委員起立默哀1分鐘，主席劉業強感謝張過去對鄉議局貢獻。民政事務局局長徐英偉亦致哀，形容張人龍是政府與新界居民之間的「重要溝通橋樑」，感謝他作出的重大貢獻。

張人龍契女、西貢區議會方國珊今亦於社交平台撰文哀悼，形容張人龍是其敬仰的君子和啟蒙老師，又稱，「會秉承龍叔的教誨，繼續貼地為社區服務。」

方國珊在社交平台悼念張人龍。（方國珊Facebook圖片）

1922年出生的張人龍，於1964年至1966年擔任新界鄉議局主席，回歸前，曾身兼北區區議會議員、區域市政局主席和立法局議員，是橫跨三級議會的「三料議員」。張人龍於1993年曾出任港事顧問，當年在石湖墟大火後主理重建項目，打造現時的上水石湖墟，而上水龍琛路，便是以他及當地鄉紳廖潤琛命名，以誌他們對上水的貢獻。

張人龍非新界原居民，但因對上水長期有貢獻，獲得港英政府重用，並自1960年代起的數十年間，成為新界最顯赫的鄉紳之一。

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責任編輯：林曉君

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