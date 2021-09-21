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【港區國安法】葉劉淑儀：中央僅承諾香港有「高度自治」　強調非「全部自治」

政治 18:19 2021/09/21

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林鄭月娥形容，《港區國安法》已較許多國家的國家安全法寬鬆得多，相信香港未來仍然會是受歡迎的國際旅遊及商務樞紐。（資料圖片）

身兼行會成員的立法會議員葉劉淑儀，今日在外國記者會（FCC）發表主題演講，強調中國在《中英聯合聲明》中的承諾，是讓香港享有「高度自治」，而非「全部自治」，形容中央政府是在完全合法的基礎下，履行對香港的承諾。

葉劉淑儀今日以「中國破壞了對香港的承諾嗎」為題表示，自中央政府為香港訂立《港區國安法》後，有很多批評指控中央違背《中英聯合聲明》，損害香港自治及民主自由。

不過，葉劉指出，只要認真細讀《中英聯合聲明》，便會明白這些指控子虛烏有，指中央僅承諾讓香港享有「高度自治」，而非「全部自治」。她強調，中央政府是在完全合法基礎下，履行對香港承諾，讓香港能準確落實「一國兩制」，達至「愛國者治港」初心。

葉劉又指出，雖然《港區國安法》的實施限制市民一些自由，但強調自由從來不是絕對的，要在保障國家安全與維護人民自由之間取得平衡。她強調，任何企圖讓香港脫離中國，成為獨立政治實體的圖謀，都不會得逞。

她同時形容，《港區國安法》已較許多國家的國家安全法寬鬆得多，又相信香港未來仍然會是受歡迎的國際旅遊及商務樞紐。她認為，待本港恢復與內地通關、國際往來後，大灣區將為本港提供更多機遇，香港經濟會再次起飛，長遠發展會更好，形容香港必定會更光明。

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責任編輯：胡偉明

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