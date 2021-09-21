【港區國安法】中國維權律師關注組宣布解散　已就支聯會一事回覆國安處查詢

▲ 關注組董事劉慧卿早前透露，獲警方國安處批准，延長提交資料限期兩星期，至今日中秋節才屆滿。（資料圖片）

中國維權律師關注組宣布，關注組已決定於本月解散，又透露已啟動自動清盤程序，而董事亦將會辭任。對於警方國安處早前要求提交支聯會相關資料，關注組表示已於今日回覆警方。

警方國安處早前引用《港區國安法》第43條實施細則，要求支聯會、華人民主書院及中國維權律師關注組提交資料。本身是關注組董事的民主黨前主席劉慧卿當時指，因為她正擔任「中國維權律師關注組」職務，故亦收到警方國安處信件要求提交資料。

劉慧卿本月7日透露，獲警方國安處批准，延長提交資料限期兩星期，至今日中秋節才屆滿。關注組表示，今日已就此事回覆警方。

警方國安處早前拘捕支聯會全數7名常委，其中包括副主席鄒幸彤在內的5人，因拒絕提交資料，被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」，目前正被還柙。

此外，正被控「煽動顛覆國家政權罪」的民主黨另一前主席何俊仁，早前則發聲明宣布，辭任華人民主書院、維權律師關注組及支聯會所有職務，並退出上述組織。

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責任編輯：胡偉明