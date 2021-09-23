【培育幼兒】勿只針對SEN孩子弱點加強訓練　嘗試多樣活動發掘才藝增自信

▲ 家長應以孩子的意願、個性及能力去培育，從而提高自我的肯定力。

曾經聽說過一個故事，一群動物希望到隔壁的學校參觀，老師對大家指示：「大家請走路過去！」海豚問：「我可以游泳過去嗎？」老師回答：「不可以！」小鳥的腳太短小，於是問老師：「我可以飛過去嗎？」老師同樣回答：「不行，沒有特殊待遇。」結果，小狗及小馬不一會便到達終點，小鳥仍有一大段路，而海豚幾乎累死。本來大家可以利用自己擅長的方法到達目的地，可是老師卻忽略了每個動物的特性而使大家發揮不了本來的實力。各位家長，你的孩子有類似的經歷嗎？

尊重孩子意願

每個孩子與生俱來都是無與倫比，都是父母的心肝寶貝，家長或有意無意會將自己的孩子與別家的孩子作比較，以確認孩子在認可的軌跡中成長。可是，如一面倒的讓孩子覺得自己比別人優秀，孩子有機會變得不可一世，並以歧視的目光對待他人。反之，如孩子被灌輸自己總比其他人弱勢的想法，便有機會失去自信，且降低自我價值。

因此，我們建議以孩子的意願、個性及能力去培育，從而提高自我的肯定力。對於特殊需要的孩子，家長或需要花更大的耐性及較長的時間去觀察，並向孩子了解他們的喜愛程度及持續學習的意願，如當孩子參與了某項活動一段時間後，從孩子在家中或學校談及相關話題時的頻繁程度，或可略知一二。

趁年幼作多樣性培育

嬰幼兒時期是神經元突觸產生得最多的時候，當神經元突觸愈多，大腦的運轉速度就愈快，因此讓孩子有不同的生活體驗絕對可有助他們刺激五官，從而使腦部有更正面的發展。多樣性的發展，除了可以修正個人短處，更重要的是可以發掘及活用自己的長處。

當孩子找到自己的喜好，作為父母一定會感到無比的安慰。孩子的喜好多是他們擅長的項目，可以激發起孩子的自我學習，讓該範疇的成績得以提高，孩子亦會因此變得更有自信，在其他的發展領域也會有所進步，而更重要的是孩子在努力過程後的成就感，可以造就出獨一無二的人生歷程。

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勿填滿活動時間表

一般家長有兩類極端類型：訓練主導及課外活動主導。訓練主導的家長，因為擔心未能把握黃金訓練時期，令孩子不能追及同齡小朋友的進度，所以讓孩子不停參加不同的訓練。這絕對是無可厚非的，但家長亦可以嘗試預留一點空間讓孩子接觸不同的興趣，觀察及協助孩子找出個人喜好，令他們的童年生活除了訓練之外，也可以在閑暇的活動中增添樂趣，重拾信心及自我價值。

相反，課外活動主導的家長多以繁多的活動來填滿孩子的課餘時間表，希望製造多些機會讓孩子找出個人興趣。但過量的課外活動或會令孩子，甚至家長都感到身心疲勞，影響各方面的表現。當孩子很快對活動失去興趣時，家長可以與孩子深入了解原因，如發現孩子的興趣及潛能不在於此，可以建議退出有關活動，因為與其勉強長期學習，不如花時間發掘其他興趣。家長亦應尊重孩子為獨立的個體，勿將自己兒時未完的夢想寄託在孩子身上。

協康會的教育方向之一，是培養多才多藝的全面人材，我們鼓勵家長讓有特殊需要的孩子嘗試多樣的活動，發掘孩子的天份，而非單單針對他們的弱點來加強訓練。協康才藝學校透過舞蹈、視覺藝術、音樂、話劇及運動，讓有特殊需要的兒童及青少年可持續發展個人潛能，以建立及維持積極正面的價值觀，達致全人發展。

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撰文：協康會協康才藝學校項目經理梁敏儀