【全日面授】屯門可藝中學9月27日率先全校復全日課　朝8晚4上課初中生留校午膳

▲ 屯門嗇色園主辦可藝中學全體師生接種率均達7成，校方已向教育局申請於下周一（27日）全校恢復全日面授課。（湯致遠攝）

隨著教育局上周降低恢復全日面授課堂門檻，未成年學生只打1針疫苗即屬達標，屯門嗇色園主辦可藝中學全體師生接種率均達7成，校方已向教育局申請於下周一（27日）率先全校恢復全日面授課，放學時間回復至昔日的下午4時10分，以及恢復初中在校午膳安排，將成為自去年初疫情爆發以來，全港首間恢復全日課的官津校。

屯門津校嗇色園主辦可藝中學今日（21日）向家長發出通告，指校內至少接種1劑疫苗的12至17歲學生，加上已打齊兩劑疫苗並滿14天的成年學生，達到全校學生人數7成；直接僱用教職員完成接種兩劑疫苗並超過14天的比率亦達7成，校方已向教育局申請於9月27日起全校回復全日面授課堂。

據通告指，課堂安排會按照全日課的面授時間表授課，由上午8時半至下午4時10分，中午時段將恢復初中在校午膳安排。

校方提醒家長，一經證實學生確診新冠肺炎或被衞生署界定為患者的密切接觸者，便應立即致電通知校方。校方亦強調，為讓學生在清潔和安全的環境下學習，家長及學生的合作至為重要，提醒家長加強家居衞生，嚴格落實每日為子女量體溫、戴口罩等措施，留意子女健康狀況，如出現發燒等病徵人便應立即求醫，不應上課。

教育局局長楊潤雄前日（20日）稱，已接獲31校申請全校或部分級別恢復全日課，據悉包括可藝中學在內，當中共涉兩校申全校復全日課，詳情即看：【下一頁】。

多校近日亦陸續達到師生接種率7成的全校全日上課申請條件，並向局方提交申請，包括觀塘直資學校地利亞修女紀念學校（協和）及北角中華基督教會桂華山中學，擬在下月4日實施全校全日上課；詳情即看：【下一頁】

而截至前日，5間中學已安排個別年級恢復全日面授，明日（23日）料再多至少兩校實施，涉及何文田直資校創知中學中五、六級，以及將軍澳直資將軍澳香島中學中六級。

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記者：馮琪雅