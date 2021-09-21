【強制檢測】漢基國際學校小學部及3幼稚園須強檢　一文看清學童檢測方法

▲ 漢基國際學校小學部及3幼稚園須強檢。資料圖片

政府今日（21日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的4間學校，包括北角漢基國際學校小學部一年級師生。

近日有多間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，有關學校的學生需要接受強制檢測。有不少家長都會有疑問小朋友應接受甚麼檢測方法，TOPick整合了相關的問題及答案。詳情即看【下一頁】

幼兒園

任何在9月8日至9月21日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於9月23日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月25日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港靈糧堂秀德幼稚園 / 香港靈糧堂秀德幼兒園 -- 荔枝角道873號一號．西九龍西九龍薈1樓6-8號鋪

-- 荔枝角道873號一號．西九龍西九龍薈1樓6-8號鋪 香港靈糧堂秀德幼稚園（二校） -- 荔枝角道873號一號．西九龍西九龍薈1樓2-3, 11-13及15-18號鋪

-- 荔枝角道873號一號．西九龍西九龍薈1樓2-3, 11-13及15-18號鋪 保良局方王換娣幼稚園 -- 將軍澳常寧路2號厚德邨 TKO Gateway 東翼地下KG02號鋪

小學及中學

任何在9月8日至9月21日期間曾身處任何下列指明學校就讀級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於9月23日或之前接受檢測，受檢人士若在9月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

漢基國際學校就讀小學部一年級 -- 北角寶馬山道校園徑1號

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責任編輯：李榮忠