【中秋佳節】市民指今年氣氛仍遜於疫情前　維園人山人海

▲ 中秋佳節市民用膳後外出，在迎月夜欣賞月色。（ 曾耀輝攝）

適逢中秋佳節，雖然天氣未如理想較多雲，但仍有不少市民到維園及沙灘賞月。在新冠疫情下度過第二個中秋節，有在場市民向TOPick表示今年中秋氣氛比去年好，但仍遜於新冠疫情前；另受到口罩令及限聚令影響，有市民指最不喜歡與親友見面時要戴着口罩，以及聚餐時亦要分枱坐。

從事醫療業的伍小姐表示，今年中秋節比去年熱鬧，多區都設有花燈觀賞，但仍遜於疫情前，又認為最可惜是與長輩聚餐要分枱坐。工程人員江先生亦指，最不喜歡要戴着口罩過中秋，但留意到中秋節沙灘上人流增加不少，冀疫情能快點離去，讓經濟復甦。

從事金融界的張先生亦指，疫情前的中秋節均人山人海，不習慣近2年慶祝人數減少，但一家人能一起賞月及在家中觀賞電影仍十分高興，並透露兒子最喜歡一路觀賞電影及一路吃心愛的雪糕月餅。

退休人士蘇先生則認為，今年氣氛較去年大致上回復8成，最掃興是香港現時經濟不景，但幸好港府有派發消費券，認為起了不少作用。

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在晚飯後，有大批市民到維園賞月，扶老携幼出外欣賞中秋燈飾，拍照留念，維園變得人山人海。維多利亞公園展示多組繽紛燈飾，當中的迴旋木馬燈飾由本地紮作藝術家許嘉雄師傅創作，高達6米；其他燈飾包括由中小學學生親手製作的花燈及造型為千姿百態的紅鶴、共聚天倫的大象、歡樂迎月的相思鳥及雙子兔的燈飾。詳情即看【下一頁】

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今年觀塘海濱還有巨型月亮及可愛發光月兔群，供市民「打卡」。詳情即看【下一頁】

另外，康文署呼籲市民，在歡度中秋佳節時保持地方清潔及愛護公物，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上；切勿拋擲熒光棒或其他物品到樹上；或放孔明燈，提醒須遵守防疫規例。詳情即看【下一頁】

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記者：李榮忠、黃傑偉