【選委會選舉】選舉事務處就點票時間過長致歉　承認部分安排不理想

▲ 今次的選委會選舉，花近14小時才完成點票，惹來建制派不滿。（經濟日報資料圖片）

星期日舉行的選委會選舉，雖然全港僅4389人參與投票，但最終花近14小時才完成點票，惹來建制派不滿。選舉事務處承認，今次選舉部分安排並不理想，所花時間超出公眾合理預期，就此致歉。

選舉事務處解釋，由於今次選民基礎跟過往有所不同，加上個別界別候選人眾多，有投票人曾填錯選票，要求重發選票，故在各投票站的工作人員，在投票完成後、填寫報表時，需要額外時間核實各個界別的有效發票數目。

處方續指，今次亦是首次使用電子選民登記冊，工作人員要核實發出有效選票的數量，與電子選民登記冊所紀錄的數量是否一致，有關工作亦令投票站延遲將票箱，送抵位於會展的中央點票站。

處方又指出，有票箱運抵中央點票站後，有點票站工作人員發現，投票站交回的報表資料未有妥善填好，個別票站未有交回所有的報表，為免點票結果受到質疑，工作人員為審慎起見，立即停止部份工作重新核對。

處方續指，由於每個票站均有各個界別的選票，一旦有個別票站的點票工作停頓，各個界別點票工作亦受影響。

至於在自動點票系統出現的問題，選舉事務處指他們沿用以往做法，在光學標記閱讀機的輔助下，進行自動點票工作；但今次自動點票系統出現因選票放置不當而「夾紙」的情況，工作人員需時處理，才能繼續使用系統點算相關選票。

選舉事務處承認，工作人員的靈活性和應變能力，及工作程序均有改善空間，強調將深入研究今次事件，仔細逐一審視各項工作流程，認真跟進作出檢討和改善，以期望改善整個運作流程。

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責任編輯：胡偉明